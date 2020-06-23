Челябинцы не добились отмены карантина в регионе

Суд принял сторону губернатора Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинский областной суд ответил отказом на требования горожан отменить карантин по COVID-19 в регионе. Решение может быть оспорено в апелляционной инстанции, сообщили URA.RU в суде.

Сергей Леонтьев, Виктория Майбородина и Василий Балакин подали административные иски к правительству и губернатору Челябинской области, требуя признать незаконными распоряжение правительства «О введении режима повышенной готовности». Речь шла об ограничении прав граждан на свободу передвижения, выбора места жительства, соблюдения дистанции 1,5 метра, а также использования с 12 мая масок и респираторов в общественных местах.

«Суд пришел к выводу, что оспариваемое распоряжение принято в пределах полномочий правительства области и с соблюдением требований законодательства, — пояснили URA.RU в суде. — Введение их не нарушает административных прав истцов, вызвано необходимостью предупреждения распространения коронавируса и направлено на защиту здоровья жителей».

Режим повышенной готовности был введен в области с 18 марта, впоследствии ужесточен с 31 марта и продлен до 30 июня. Оспорить его правомерность пытались с начала мая. К утру 22 июня в Челябинской области число заражений коронавирусом достигло 6298, за день было поставлено 270 положительных диагнозов — скачок обеспечил выявленный очаг в Челябинском центре онкологии и ядерной медицины — 83 человека. Число погибших достигло 121.