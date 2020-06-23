Коронавирус в ХМАО бьет собственные рекорды. Больных больше, чем за шесть дней в Тюменской области

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Количество заболевших вплотную приблизилось к 7 тысячам человек Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

ХМАО обновил собственный рекорд по количеству выявленных за сутки заражений коронавирусом. В ХМАО за сутки этот диагноз поставили 319 людям. Это абсолютный максимум за все время пандемии. Это больше, чем за шесть суток в Тюменской области, где коронавирус диагностировали у 295 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления у 161 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 105 зафиксирована пневмония, у 53 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 161 случае. По 158 контакты уточняются», — добавили в штабе.

Заболевание обнаружено у жителей 19 муниципальных образований. 47 человек — находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, 64 — в реанимациях. Всего за время эпидемии коронавирусом заболели 6900 человек. Умерли, по меньшей мере, 35 человек. Общая статистика выглядит следующим образом:

  • Сургут — 100;
  • Нижневартовск — 64;
  • Нефтеюганск — 28;
  • Сургутский район — 20;
  • Когалым — 18;
  • Ханты-Мансийск — 15;
  • Нефтеюганский район — 13;
  • Мегион — 12;
  • Радужный — 9;
  • Лангепас — 9;
  • Советский район — 7;
  • Покачи — 6;
  • Ханты-Мансийский район — 5;
  • Пыть-Ях — 4;
  • Нягань — 3;
  • Югорск — 3;
  • Урай — 1;
  • Нижневартовский район — 1;
  • Октябрьский район — 1.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продлен карантин до 30 июня включительно, а магазины и торговые центры в ХМАО могут закрыть по требованию Роспотребнадзора в случае не соблюдения правил торговли. На этом фоне бригада из семи высококвалифицированных московских врачей прилетела в регион. Они будут помогать местным медикам бороться с COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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