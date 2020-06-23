ХМАО обновил собственный рекорд по количеству выявленных за сутки заражений коронавирусом. В ХМАО за сутки этот диагноз поставили 319 людям. Это абсолютный максимум за все время пандемии. Это больше, чем за шесть суток в Тюменской области, где коронавирус диагностировали у 295 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления у 161 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 105 зафиксирована пневмония, у 53 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 161 случае. По 158 контакты уточняются», — добавили в штабе.
Заболевание обнаружено у жителей 19 муниципальных образований. 47 человек — находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, 64 — в реанимациях. Всего за время эпидемии коронавирусом заболели 6900 человек. Умерли, по меньшей мере, 35 человек. Общая статистика выглядит следующим образом:
- Сургут — 100;
- Нижневартовск — 64;
- Нефтеюганск — 28;
- Сургутский район — 20;
- Когалым — 18;
- Ханты-Мансийск — 15;
- Нефтеюганский район — 13;
- Мегион — 12;
- Радужный — 9;
- Лангепас — 9;
- Советский район — 7;
- Покачи — 6;
- Ханты-Мансийский район — 5;
- Пыть-Ях — 4;
- Нягань — 3;
- Югорск — 3;
- Урай — 1;
- Нижневартовский район — 1;
- Октябрьский район — 1.
Ранее URA.RU писало, что в регионе продлен карантин до 30 июня включительно, а магазины и торговые центры в ХМАО могут закрыть по требованию Роспотребнадзора в случае не соблюдения правил торговли. На этом фоне бригада из семи высококвалифицированных московских врачей прилетела в регион. Они будут помогать местным медикам бороться с COVID-19.
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