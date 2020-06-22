В ХМАО торговым центрам и магазинам грозит закрытие

Главная претензия санитарных врачей в том, что предприниматели не могут обеспечить социальную дистанцию между покупателями и пускают людей в магазины без масок Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за несоблюдение требований Роспотребнадзора во время эпидемии коронавируса могут закрыть торговые центры и отдельные магазины. Более решительных шагов в этом направлении потребовала глава региона Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба. Об этом URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО.

«В Сургуте прошла проверка торговых центров, найдены нарушения. Магазины также могут быть закрыты в Нижневартовске, но речь идет о тех, кто вообще не реагирует на замечания. Наша задача не в том, чтобы запугать предпринимателей, а в том, чтобы они уже начали соблюдать требования. Особенно сейчас, когда подавляющее большинство из всех новых случаев заражения коронавирусом происходят не завозным путем, а в результате бытового контакта», — добавили в Роспотребнадзоре.

Впервые публичный разговор о том, что нужен механизм для отзыва разрешения на работу магазинов, состоялся в конце прошлой недели на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Сегодня право на торговлю есть как у продуктовых магазинов, так и у небольших магазинов с непродовольственными товарами. На заседании оперштаба сразу несколько югорских мэров рассказали о том, что существует проблема с тем, чтобы воздействовать на предпринимателей и принуждать их исполнять требования Роспотребнадзора. На это губернатор ХМАО Наталья Комарова дала распоряжение разработать механизм, который можно применить к «злостным нарушителям».

Все это происходит на фоне роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом в ХМАО. Уже неделю в регионе ежедневно обновляются рекорды по числу югорчан, заболевших COVID-19. Общее число болеющих сейчас, по данным мониторингового сайта стопкоронавирус.рф — 3259 человек.

Ранее URA.RU писало, что магазины уже закрыли в Когалыме за то, что их владельцы не смогли обеспечить выполнение требований Роспотребнадзора: пускали покупателей без масок, допускали столпотворение и не обеспечили санитарную обработку помещений.