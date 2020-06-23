22 июня 2020

В российском курином мясе нашли хлор и антибиотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Страусиная ферма. Пермь, петух, курица, курятник
Следы лекарств в мясе не опасны для людей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В российском курином филе обнаружен хлор и антибиотики. Об этом сообщило Роскачество после проверки 15 торговых марок стоимости от 225 до 350 рублей за упаковку.

«Побочный продукт хлорирования — хлороформ — не выявлен в шести из 15 товаров. В остальных товарах обнаружен хлороформ в количествах, соотносимых с нормативами хлорсодержащих веществ в питьевой воде», — сообщает Роскчество. Отмечается, что хлор попал в курицу во время охлаждения водой с содержанием хлора.

Следы антибиотиков нашли в десяти товарах. При этом у двух из них на этикетке написано, что продукт «Без антибиотиков». В Роскачестве подчеркнули, что следы ветеринарных лекарственных средств, допускаются законодательством и не представляют риска для здоровья.

Ранее организация назвала самыми опасными продуктами свиной шашлык, глазированные сырки и коньяк, а самыми безопасными — водку и растительное масло. Психиатр-нарколог Александр Ковтун отметил, что нельзя говорить о том, что неполезный продукт безопасен. Он подчеркнул, что алкоголь токсичен, большие дозы вызывают отравление, передает «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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