В РФ объяснили нестыковки в данных по смертности больных с COVID

У оперативного штаба по борьбе с коронавирусом самые актуальные данные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Статистика Росстата по смертям от коронавируса отличается от данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией из-за разных методик подсчета. Об этом заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

«Безусловно, там [в оперативном штабе] самые актуальные данные по заболеваемости, а также оперативные данные по смертности, которые вручную заносятся в эту систему», — цитирует Малкова РБК. Он отметил, что пандемия помогла выявить несовершенство схемы сбора данных по этому показателю.

По словам Малкова, на различия в данных повлияли два фактора: на момент регистрации смерти пациента еще может не быть окончательного медицинского свидетельства, также, в некоторых городах не обязательно регистрировать смерть в ЗАГСе для похорон.

Росстат удалил данные по смертности в России за апрель сразу после того, как опубликовал их. По словам журналиста Михаила Зеленского, успевшего сохранить опубликованную статистику, за месяц жертвами коронавируса стало намного больше человек, чем сообщалось.

Ранее экс-главный санитарный врач страны, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что эпидемическая ситуация в мире вызывает обеспокоенность. Он привел статистику зараженных и выздоровевших, которая отличалась в два с лишним раза, передает «Национальная служба новостей».

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