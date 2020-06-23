В РФ объяснили нестыковки в данных по смертности больных с COVID

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
У оперативного штаба по борьбе с коронавирусом самые актуальные данные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Статистика Росстата по смертям от коронавируса отличается от данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией из-за разных методик подсчета. Об этом заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

«Безусловно, там [в оперативном штабе] самые актуальные данные по заболеваемости, а также оперативные данные по смертности, которые вручную заносятся в эту систему», — цитирует Малкова РБК. Он отметил, что пандемия помогла выявить несовершенство схемы сбора данных по этому показателю.

По словам Малкова, на различия в данных повлияли два фактора: на момент регистрации смерти пациента еще может не быть окончательного медицинского свидетельства, также, в некоторых городах не обязательно регистрировать смерть в ЗАГСе для похорон.

Росстат удалил данные по смертности в России за апрель сразу после того, как опубликовал их. По словам журналиста Михаила Зеленского, успевшего сохранить опубликованную статистику, за месяц жертвами коронавируса стало намного больше человек, чем сообщалось.

Ранее экс-главный санитарный врач страны, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что эпидемическая ситуация в мире вызывает обеспокоенность. Он привел статистику зараженных и выздоровевших, которая отличалась в два с лишним раза, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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