IT-специалисты могут спасти Россию от кризиса-2020. Как? Ответы — в эфире на URA.RU

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Участники дискуссии обсудят влияние новых вызовов на инфраструктурные и технологические решения Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках проекта INNOPROM ONLINE стартует на URA.RU. Сегодня участники сессии будут дискутировать на тему «Векторы развития цифровой инфраструктуры: новые технологии для промышленного роста». Обсуждение стартует в 12:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.

В онлайн-встрече принимают участие представители отечественной IT-индустрии. Они обсудят влияние новых вызовов на инфраструктурные и другие технологические решения, векторы развитие цифровой инфраструктуры для роста отечественной промышленности и другие вопросы.

Делиться своим видением ситуации будут директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли России Владимир Дождев, гендиректор «Русатом — Цифровые решения» Вера Гурова, директор по информационным технологиям АО «Росгеология» Павел Соловьев, президент «Ассоциации участников отрасли центров обработки данных» Игорь Дорофеев и другие эксперты. Модератором дискуссии выступит директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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