Мэр Екатеринбурга намекнул на отставку главы горздрава

У мэра накопилось много претензий к главе горздрава
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский намекнул на скорую отставку главы горздрава Дениса Демидова. Отвечая на вопрос журналистов о судьбе главы городской медицины, градоначальник озвучил свои претензии к подчиненному.
«Когда на совещаниях не получаю информации, которая мне необходима, я беру в прицел и присматриваюсь», — сказал Александр Высокинский.
Ранее URA.RU сообщало о том, что мэр отстранил начальника горздрава от исполнения своих обязанностей. Это было сделано публично, на одном из совещаний с медиками Екатеринбурга.
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