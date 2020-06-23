22 июня 2020

Мэр Екатеринбурга намекнул на отставку главы горздрава

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Высокинским горбольниц. Екатеринбург, демидов денис, степанов александр
У мэра накопилось много претензий к главе горздрава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский намекнул на скорую отставку главы горздрава Дениса Демидова. Отвечая на вопрос журналистов о судьбе главы городской медицины, градоначальник озвучил свои претензии к подчиненному.

«Когда на совещаниях не получаю информации, которая мне необходима, я беру в прицел и присматриваюсь», — сказал Александр Высокинский.

Ранее URA.RU сообщало о том, что мэр отстранил начальника горздрава от исполнения своих обязанностей. Это было сделано публично, на одном из совещаний с медиками Екатеринбурга.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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