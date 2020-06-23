В Челябинске из-за COVID срывается первая смена в детских лагерях

Этим летом оздоровительные лагеря могут не дождаться челябинских детей (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция не позволяет открыть детские лагеря в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU 23 июня в городской думе. Под вопросом не только открытие сезона, но и вся летняя оздоровительная кампания.

«Эпидемиологическая обстановка в Челябинске и Челябинской области не позволяет открыть лагеря для отдыха детей до начала третьего этапа снятия карантина. Таковы итоги заседания комиссии по социальной политике», — пояснили URA.RU в пресс-службе думы.

«Открытие летних лагерей возможно, когда мы приступим к третьему этапу, — отметила Вероника Макарова, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора. — Учитывая, что сейчас мы на первом этапе снятия ограничений, перспективы летней оздоровительной кампании на сегодня весьма туманны».

Ранее предполагалось, что летняя оздоровительная кампания в Челябинской области (возможно, за исключением ряда неблагополучных по COVID муниципалитетов) стартует с 1 июля — одновременно с открытием баз отдыха. Однако обозначившееся в середине июня плато по заражениям коронавирусом сменилось новым подъемом заболеваемости. С 12 июня Южный Урал поставил сразу несколько рекордов по числу заболевших за сутки, максимум был зафиксирован 22 июня после вспышки инфекции в областном онкоцентре — 270 случаев.

На сегодня в Челябинской области зафиксировано 6480 случаев заражения, умерли 126 человек, выздоровели 3434 пациента. В области не состоится намеченный на 24 июня военный парад, окончательно отменяются уже перенесенные массовые мероприятия — такие, как Бажовский фестиваль.