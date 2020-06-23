Муниципалитеты смогут покупать квартиры через эскроу-счета Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев анонсировал принятие Госдумой поправок в бюджетный кодекс, которые позволят муниципалитетам покупать жилье с помощью эскроу-счетов. Такие квартиры могут использоваться для расселения аварийного фонда или реализации региональных программ.

«[Рассматриваются] поправки в бюджетный кодекс, когда наши публичные образования, муниципалитеты и субъекты под государственные программы смогут покупать квартиры через эскроу-счета. Сегодня [23 июня] первое чтение этого законопроекта, 8 июля по плану состоится второе. Я надеюсь, этот законопроект будет принят», — заявил Владимир Якушев в ходе межведомственном совещания, которое провел полпред Николай Цуканов.

Действующие нормы бюджетного кодекса не позволяют муниципалитетам покупать квартиры под расселение у застройщиков. Законопроект позволит муниципалитетам открывать для этого эскроу-счета в банках.

Эскроу-счет — условный счет средства на котором лежат до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств, в контексте недвижимости — до того, как застройщик введет его в эксплуэтацию.