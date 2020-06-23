Власти в городах и селах получат возможность покупать квартиры. Готовятся поправки в закон

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Муниципалитеты смогут покупать квартиры через эскроу-счета Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев анонсировал принятие Госдумой поправок в бюджетный кодекс, которые позволят муниципалитетам покупать жилье с помощью эскроу-счетов. Такие квартиры могут использоваться для расселения аварийного фонда или реализации региональных программ.

«[Рассматриваются] поправки в бюджетный кодекс, когда наши публичные образования, муниципалитеты и субъекты под государственные программы смогут покупать квартиры через эскроу-счета. Сегодня [23 июня] первое чтение этого законопроекта, 8 июля по плану состоится второе. Я надеюсь, этот законопроект будет принят», — заявил Владимир Якушев в ходе межведомственном совещания, которое провел полпред Николай Цуканов.

Действующие нормы бюджетного кодекса не позволяют муниципалитетам покупать квартиры под расселение у застройщиков. Законопроект позволит муниципалитетам открывать для этого эскроу-счета в банках.

Эскроу-счет — условный счет средства на котором лежат до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств, в контексте недвижимости — до того, как застройщик введет его в эксплуэтацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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