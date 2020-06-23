Челябинский депутат от КПРФ пошел против партии из-за Конституции

Михаил Махов решил голосовать за поправки вопреки Геннадию Зюганову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Депутат заксобрания Челябинской области от КПРФ Михаил Махов проголосует за поправки в Конституцию, несмотря на установку президиума ЦК партии. Об этом народный избранник сообщил URA.RU.

«Да, часть поправок, на которых настаивала КПРФ, не вошла в предложенный вариант, и голосовать за них предлагается пакетом. Руководство партии считает, что поэтому голосовать за них нельзя, — заявил Махов в беседе с корреспондентом URA.RU. — Но я как гражданин считаю, что эти поправки несут позитивный смысл и должны быть внесены в основной закон страны».

По его словам, он не задумывался о возможных санкциях со стороны руководства КПРФ. «Не знаю, посмотрим, что будет», — заметил он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в начале июня заявил, что партийцы не должны голосовать за обновленную Конституцию, поскольку при подготовке поправок не учли большую часть предложений коммунистов. Однако его позицию не поддержали на местах. На совещании с региональными функционерами Зюганову удалось предотвратить раскол в партии. Однако на местах решили протестовать против поправок, что не устроило уже ЦК КПРФ.

Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Предлагаемые поправки коснутся всех россиян: они закрепляют доступность медицины, ежегодную индексации пенсий, соцподдержку для нуждающихся, ответственность властей за состояние экологии и ряд других положений.