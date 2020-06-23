Ангелина Вовк рассказала, как перенесла клиническую смерть

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Наркологическая клиника
Ангелина Вовк перенесла операцию на животе без наркоза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актриса и телеведущая Ангелина Вовк пережила клиническую смерть и справилась с болезнями вопреки ожиданиям врачей. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

Артистку госпитализировали после того, как она почувствовала себя плохо на съемках «Голубого огонька». Ей была необходима операция из-за того, что у нее развилась пневмония, а после переливания крови началось заражение. Врачи пытались стабилизировать ее состояние два месяца.

«Все было как-то против меня. И даже те врачи, которые лечили меня в Склифе (научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского — прим. ред.), по секрету говорили: „Тебя должны отсюда увезти, потому что здесь ты у нас умрешь“», — пояснила Вовк журналистам. По словам актрисы, ее близким уже разрешали к ней приходить, чтобы попрощаться.

Позднее у нее появились осложнения, после чего ее перевели в другую клинику. Пробыв там полгода, телеведущая пошла на поправку. «Муки были очень серьезные, и вдруг мне стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит», — рассказала Ангелина Вовк.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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