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Ранее Екатеринбург не раз становился поводом для критики со стороны режиссера. В частности, в своей передаче Михалков заявил, что расположенный в городе Ельцин Центр — « плацдарм для лжи и подтасовок ».

Встреча в американском консульстве в Екатеринбурге, упоминаемая Михалковым, — мероприятие в честь Дня независимости США, совпавшего с 25-летием консульства. На празднике в Ельцин Центре присутствовали в том числе многие первые лица города.

Михалков отнес подобные мероприятия к «силам, не желающим видеть Россию сильной». По его мнению, главная проблема страны в том, что эти силы имеют возможность транслировать свои идеи даже представителям власти.

«Мы, что, не знаем, что в Екатеринбурге на 4 июля собиралось руководство города и области в американское консульство, где консул, не стесняясь, говорил об оккупации Крыма?» — задался вопросом Михалков в интервью телеканалу « Царьград ». По его словам, после заявления дипломата ни один из уральских чиновников ему не возразил и не покинул консульство.

Власти Екатеринбурга и Свердловской области не должны были терпеть заявление американского консула об оккупации Крыма. Об этом заявил режиссер Никита Михалков.

По словам Никиты Михалкова, свердловские власти должны были ответить американскому консулу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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