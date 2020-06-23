22 июня 2020

Михалков снова напал на Екатеринбург. На этот раз досталось чиновникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, михалков никита
По словам Никиты Михалкова, свердловские власти должны были ответить американскому консулу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Екатеринбурга и Свердловской области не должны были терпеть заявление американского консула об оккупации Крыма. Об этом заявил режиссер Никита Михалков.

«Мы, что, не знаем, что в Екатеринбурге на 4 июля собиралось руководство города и области в американское консульство, где консул, не стесняясь, говорил об оккупации Крыма?» — задался вопросом Михалков в интервью телеканалу «Царьград». По его словам, после заявления дипломата ни один из уральских чиновников ему не возразил и не покинул консульство.

Михалков отнес подобные мероприятия к «силам, не желающим видеть Россию сильной». По его мнению, главная проблема страны в том, что эти силы имеют возможность транслировать свои идеи даже представителям власти.

Встреча в американском консульстве в Екатеринбурге, упоминаемая Михалковым, — мероприятие в честь Дня независимости США, совпавшего с 25-летием консульства. На празднике в Ельцин Центре присутствовали в том числе многие первые лица города.

Ранее Екатеринбург не раз становился поводом для критики со стороны режиссера. В частности, в своей передаче Михалков заявил, что расположенный в городе Ельцин Центр — «плацдарм для лжи и подтасовок».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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