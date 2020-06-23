Сенатор Клинцевич: украинцы сбили MH17 вместо самолета Путина

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Малайзийский Boeing MH17 был сбит над Донбассом ракетой 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 286 человек. Суд по этому делу продолжается с 9 марта 2020 года. Адвокат обвиняемого по делу Олега Пулатова считает, что самолет мог быть сбит из украинского ЗРК «Бук».

«У Киева была совсем другая цель. В 2014 году об этом уже говорили, и тогда все считали такую версию несостоятельной и даже глупой, но сейчас я так не считаю», — рассказал Франц Клинцевич в беседе с « Федеральным агентством новостей ».

Украина в 2014 году сбила над Донбассом пассажирский Boeing вместо самолета президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

Франц Клинцевич считает, что малайзийский Boeing могли сбить по ошибке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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