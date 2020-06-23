Сенатор Клинцевич: украинцы сбили MH17 вместо самолета Путина

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Торжественное собрание в честь Дня защитника отечества. Курган, клинцевич франц
Франц Клинцевич считает, что малайзийский Boeing могли сбить по ошибке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Украина в 2014 году сбила над Донбассом пассажирский Boeing вместо самолета президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

«У Киева была совсем другая цель. В 2014 году об этом уже говорили, и тогда все считали такую версию несостоятельной и даже глупой, но сейчас я так не считаю», — рассказал Франц Клинцевич в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Малайзийский Boeing MH17 был сбит над Донбассом ракетой 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 286 человек. Суд по этому делу продолжается с 9 марта 2020 года. Адвокат обвиняемого по делу Олега Пулатова считает, что самолет мог быть сбит из украинского ЗРК «Бук».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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