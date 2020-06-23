Сенатор Клинцевич: украинцы сбили MH17 вместо самолета Путина

Украина в 2014 году сбила над Донбассом пассажирский Boeing вместо самолета президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил российский сенатор Франц Клинцевич.
«У Киева была совсем другая цель. В 2014 году об этом уже говорили, и тогда все считали такую версию несостоятельной и даже глупой, но сейчас я так не считаю», — рассказал Франц Клинцевич в беседе с «
Малайзийский Boeing MH17 был сбит над Донбассом ракетой 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 286 человек. Суд по этому делу продолжается с 9 марта 2020 года. Адвокат обвиняемого по делу Олега Пулатова считает, что самолет мог быть сбит из украинского ЗРК «Бук».
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