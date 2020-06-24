Ефремов дал себе клятву после смертельного ДТП

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Ефремов устроил ДТП в Москве 8 июня. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа. Позднее артист записал обращение с раскаянием к семье погибшего, отмечает сайт VSE42.Ru . Выяснилось, что в момент аварии в автомобиле с актером был шоумен Стас Барецкий. Он рассказал, что он в момент ДТП даже не осознавал происходящее, потому что был в состоянии алкогольного опьянения, передает « Царьград ».

Адвокат также отметил, что виделся с ним накануне. Ефремов до сих пор не отошел от шока, после аварии он похудел на шесть килограммов. Кроме этого, актер плохо спит. По информации Пашаева, ранее артиста не привлекали даже к административной ответственности, Ефремов никогда не превышал скорость во время передвижения на автомобиле.

«Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет», — сказал Пашаев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Устроивший ДТП Михаил Ефремов пообещал бросить пить и никогда больше не управлять автомобилем. Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

Ефремов зарекся не пить и не водить больше автомобиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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