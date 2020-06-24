Начните день с Парада Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

24 июня — выходной, когда в стране проходят парады в честь 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Потому полезные знания и интересные события, которые URA.RU заботливо собрало для вас по всему онлайну будут тематическими и посвященными радостному для всей России событию. С праздником Победы!

5. Сходить на парад

Главный Парад Победы 24 июня 2020 года в Москве обещает быть особенно масштабным. В нем будут задействованы 14 тысяч военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники. По Красной площади промаршируют сразу 10 исторических расчетов в форме военных лет и проедут легендарные «Т-34». Шествие и проезд техники стартуют в 10.00 и продлятся 1,5 часа вместо традиционного часа. Прямую трансляцию организуют «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», Russia Today и ОТР.

4. Почитать книгу

В онлайн-книжных доступен «Русский дневник» лауреата Пулитцеровской премии писателя Джона Стейнбека и известного военного фотографа Роберта Капы. В 1947 году они совершили 40-дневную экспедицию по Советскому Союзу с намерением «запечатлеть все, на что упадет глаз, и соорудить из наблюдений и размышлений некую структуру, которая послужила бы моделью наблюдаемой реальности». Что из этого получилось — узнаете.

3. Услышать истории ветеранов

Сборник подкастов «Дневник Ветерана» — это 71 короткое (от 3 до 5 минут), а главное, как уверяют его создатели, подлинное воспоминание ветеранов о Великой Отечественной войне. От первого лица рассказано о крупнейших событиях и сражениях войны: блокаде Ленинграда, битве под Москвой, Сталинградском сражении, освобождении Европы и многом другом.

2. Виртуально повоевать

Виртуально пережить события Второй мировой войны позволит игра «Battlefield V» . Как раз до 9 июля в Steam ее отдают за половину стоимости с подарками по случаю двухлетия с момента выхода игры.

1. Посмотреть военное кино

Онлайн-академия «Арзамас» приготовила свою киноподборку из 5 фильмов о войне, о которых вы могли и не знать. В списке: комедия о нацистах, снятая в начале сороковых, самый нестандартный советский фильм о партизанах, антивоенная драма о солдате и другие неочевидные фильмы о войне.

План на 25 июня мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

С заботой о Вас, замредактора URA.RU Антон Ольшанников