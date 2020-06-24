24 июня — выходной, когда в стране проходят парады в честь 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Потому полезные знания и интересные события, которые URA.RU заботливо собрало для вас по всему онлайну будут тематическими и посвященными радостному для всей России событию. С праздником Победы!
5. Сходить на парад
Главный Парад Победы 24 июня 2020 года в Москве обещает быть особенно масштабным. В нем будут задействованы 14 тысяч военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники. По Красной площади промаршируют сразу 10 исторических расчетов в форме военных лет и проедут легендарные «Т-34». Шествие и проезд техники стартуют в 10.00 и продлятся 1,5 часа вместо традиционного часа. Прямую трансляцию организуют «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», Russia Today и ОТР.
4. Почитать книгу
В онлайн-книжных
3. Услышать истории ветеранов
2. Виртуально повоевать
Виртуально пережить события Второй мировой войны позволит
1. Посмотреть военное кино
План на 25 июня мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в
С заботой о Вас, замредактора URA.RU Антон Ольшанников