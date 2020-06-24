23 июня 2020

Врач рассказал об опасности ношения маски на подбородке

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, автобус, женщина, медицинская маска, масочный режим
Маска должна прикрывать рот и нос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Формальное ношение масок россиянами, в том числе на подбородке, может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима и возникновению новой волны эпидемии. Об этом предупредил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.

«Жара создаёт у людей ощущения удушья под маской, и они носят её чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно», — цитирует Молчанова пресс-служба Минздрава РФ.

Врач подчеркнул, что в городах слишком большая плотность населения, огромные миграционные потоки, и «неразумное» ношение масок является опасным. Молчанов призвал россиян неукоснительно соблюдать масочный и перчаточный режим в общественных местах и в транспорте, а также не забывать про социальную дистанцию.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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