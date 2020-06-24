Врач рассказал об опасности ношения маски на подбородке

Врач подчеркнул, что в городах слишком большая плотность населения, огромные миграционные потоки, и «неразумное» ношение масок является опасным. Молчанов призвал россиян неукоснительно соблюдать масочный и перчаточный режим в общественных местах и в транспорте, а также не забывать про социальную дистанцию.

«Жара создаёт у людей ощущения удушья под маской, и они носят её чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно», — цитирует Молчанова пресс-служба Минздрава РФ.

Формальное ношение масок россиянами, в том числе на подбородке, может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима и возникновению новой волны эпидемии. Об этом предупредил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.

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