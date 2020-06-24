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По тем же причинам Китаем недовольна Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Она обвинила Китай в отсутствии информации, которая нужна для борьбы с COVID-19.

Власти США уже неоднократно обвиняли китайских коллег в сокрытии информации о происхождении вируса. Также Америка считает, что Пекин недоговаривает, сколько на самом деле зараженных в стране.

Все предложенные варианты подчеркивают китайское происхождение вируса. Президент США считает, что ответственность за появление болезни лежит на Китае. Поэтому после начала пандемии американско-китайские отношения обострились. Тем не менее, Трамп считает, что, когда сложный период минует, Америка станет только сильнее.

«У нас все было хорошо до эпидемии и будет после эпидемии… Я могу дать [вирусу] 19 имен: «Ухань», «Кунг-флю». Кто-то называет [новый коронавирус] «китайским гриппом», — цитирует Трампа ТАСС.

Дать другое название коронавирусу нового типа предложил американский президент Дональд Трамп. Глава США выдвинул варианты названий на митинге в Аризоне.

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