Названы причины, по которым россияне возвращают деньги в банки

Константин Селянин считает правильным не переводить валютные вклады в рублевые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне сначала массово забирали валюту с банковских вкладов, но сейчас начали ее возвращать. Экономисты поделились мнением с URA.RU о том, с чем можно связать такое поведение граждан.

«Люди снимали деньги с валютных вкладов, поддавшись панике. На тот момент иметь при себе наличную валюту было осторожное, но правильное решение», — рассказал экономист Константин Селянин. По его словам, в марте—апреле люди боялись, что власти могут наложить ограничения на снятие вкладов. Он подчеркнул, что такого поворота нельзя было исключить в те месяцы.

«Сейчас ситуация успокаивается, нет никаких разговоров о замораживании и каком-то ограничении вкладов. Возвращать валюту начали потому, что ее надо где-то хранить в безопасности и какой-то небольшой процент все равно греет душу», — сказал Селянин. По его мнению, постепенно большинство людей, кто поддался панике и снял деньги, вернет их обратно на вклады.

Экономист Вячеслав Зайченко усомнился в правдивости статистики ЦБ об объеме валютных вкладов и смог объяснить ее только финансовой неграмотностью населения. «Люди, скорее всего, пытаются вложить деньги из-за опасений рисков рубля в валюту из-за своего незнания о валютных рисках. Я если честно сомневаюсь, что это правда. Они это делают по незнанию. Других вариантов здесь нет», — заключил эксперт.

Селянин назвал правильным решение не преобразовывать валютные вклады в рублевые. Несмотря на укрепление российской валюты в последние две недели, угроза девальвации никуда не делась, отметил экономист.

Согласно данным Банка России, в мае объем валютных вкладов Россиян вырос впервые с начала года. За месяц объем средств на депозитах вырос на 721,1 млн долларов. Это лишь 8,7% от тех средств, которые граждане забрали из банков с начала текущего года. Ранее на фоне обвала рубля и паники на финансовых рынках россияне массово забирали деньги из банков, передает телеканал 360. Тогда объем валютных вкладов сократился на 8,3 млрд долларов.

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