Автопробег в честь Дня Победы в Курганской области состоялся в рабочем поселке Лебяжье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области автопарад в честь Дня Победы, который из-за коронавируса перенесли на 24 июня, прошел в поселке Лебяжье. Как проходил пробег, запечатлел корреспондент URA.RU.

В автопараде приняла участие техника, которая в годы Великой Отечественной войны доставляла на фронт оборудование и продукты питания, в том числе в блокадный Ленинград. Парад стартовал от социально-культурного центра, проследовал в Парк Победы. Там была открыта фотозона с автомобилем с «Катюшей» и пулеметом «Максим». Затем участники совершили автопробег вокруг поселка.

Зрителей на параде Победы было немного, но большинство пришли, соблюдая меры безопасности — в масках. Люди фотографировали и снимали технику на телефоны, любопытствующие выходили из магазинов.

Организатором автопробега стал председатель совета директоров НПО «Курганприбор» Сергей Муратов: «Это родное село, родной поселок. Для меня важно быть в этот праздник здесь. Представили образцы техники из нашего музея. Сегодня в параде в Москве принимает участие продукция „Курганприбора“. Она находится под крыльями всех истребителей-штурмовиков, это приятно».

В Кургане парада не было, однако для жителей города приготовили праздничную программу. По всей области пройдут более 200 концертов. В Кургане после концерта в парке Победы в небо запустят 75 шаров.

Боевая машина «Катюша» стала одним из главных орудий победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автопробег в честь Дня Победы прошел вокруг поселка Лебяжье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В конце мероприятия в небо были выпущены белые голуби — символы мира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU