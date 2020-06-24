Некоторые эксперты полагают, что сейчас лучше рассчитывать на сбережения в рублях Фото: Александр Константинов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сейчас россиянам стоит рассчитывать не на валютные вклады, а на сбережения в рублях, заявил URA.RU экономист Василий Колташов. По его мнению, переводить средства в иностранную валюту сейчас уже поздно.

Ранее в Центобанке сообщили, что в мае объем валютных вкладов Россиян вырос впервые с начала года. По данным экспертов, граждане начали пополнять валютные вклады в тот момент, когда в России постепенно снимали режим самоизоляции из-за пандемии.

«Сейчас активно распространяется информация о том, что осенью неизбежно последует новый обвал рубля, который надо встретить с валютными карманами. Однако сейчас идет ослабление западных валют, поэтому накапливать доллары и евро сейчас едва ли разумно, — считает Колташов. — Экономический кризис очень суров на Западе из-за ситуации с коронавирусом. Идет беспрецедентное утопление фондового рынка и банковской системы США в деньгах, за долларом двигаются остальные валюты. В этом процессе повышаются цены на нефть — и укрепился рубль: наша валюта оказалась в плюсе только потому, что другая валюта оказалась в минусе».

По мнению экономиста, сейчас рублевые сбережения для среднесрочных задач выглядят логичными, а доллары надо было покупать в прошлом году. «В минусе окажутся 80% людей, которые играют на этих рублевых курсах. Российская экономика будет постепенно выходить из кризиса, поэтому не надо думать, что вы спасете свои сбережения в долларах. Вместе с тем депозиты будут уже не такими доходными, как раньше. Поэтому инвестировать следует в российские ценные бумаги, облигации и недвижимость», — уверен Колташов.

Однако доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что пренебрегать валютными вкладами и изымать сбережения из банков не стоит. «Оснований всерьез беспокоиться о своих накоплениях нет. Реальная опасность будет тогда, когда упадут международные резервы РФ — но пока говорить об этом слишком преждевременно», — отметил эксперт. С ним согласилась и финансовый аналитик Алена Никитина, по мнению которой россиянам следует хранить сбережения в банках и в рублях, и в валюте.

Ранее профессор Йельского университета Стивен Роуч заявил, что в 2021 и 2022 годах доллар может резко упасть по отношению к другим основным валютам, пишет «Национальная служба новостей». Это станет результатом проблем, с которыми столкнулась американская экономика на фоне пандемии коронавируса, снижения сбережений у населения и дефицита платежного баланса, уточняет «Утро.ру».

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