Собчак вспомнила, как в детстве сбегала из дома. «Золотов со мной наплакался». ВИДЕО

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Бизнес-форум
Ксения Собчак разрабатывала схемы побега от охраны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак в детстве часто сбегала из дома. Об этом она рассказала в интервью блогеру Юрию Дудю.

«В какое-то время [главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов] отвечал за охрану моей семьи. Надо сказать, что он со мной наплакался, много хлебнул горюшка — я делала какие-то адские вещи, сбегала из дома», — уточнила журналистка. По ее словам, она разрабатывала схемы побега от охраны, поскольку ей не нравилось жить под присмотром.

Позже Золотов сотрудничал с ее отцом, бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, пояснила телеведущая. В дальнейшем он стал работать на первого президента России Бориса Ельцина.

Ранее Собчак предсказала три варианта дальнейшей судьбы мэра Москвы Сергея Собянина. «Либо преемник, либо премьер, либо пенсия», — говорила она.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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