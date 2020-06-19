18 июня 2020

Собчак предсказала три варианта дальнейшей судьбы Собянина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес-форум
Ксения Собчак надеется, что у мэра Москвы появится преемник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некто в аппарате президента пытается рассорить главу государства Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, уверена телеведущая и блогер Ксения Собчак. Поэтому впереди у Собянина, по мнению Собчак, три варианта дальнейшего развития карьеры. Своими размышлениями журналистка поделилась в telegram-канале «Кровавая барыня».

Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. В 2018 году он был переизбран на третий срок, набрав более 70% голосов. «У Сергея Семеновича последний срок на Москве — и дальше либо преемник (это был бы лучший вариант, конечно), либо премьер, либо пенсия», — написала Собчак.

Ранее Собчак объявила, что продолжит попытки заниматься политикой. Она отметила, что в России стезя политика — достаточно сложный выбор, но телеведущая уверена, что когда-то придет к своей цели.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...