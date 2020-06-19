Собчак предсказала три варианта дальнейшей судьбы Собянина

Некто в аппарате президента пытается рассорить главу государства Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, уверена телеведущая и блогер Ксения Собчак. Поэтому впереди у Собянина, по мнению Собчак, три варианта дальнейшего развития карьеры. Своими размышлениями журналистка поделилась в telegram-канале «Кровавая барыня».
Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. В 2018 году он был переизбран на третий срок, набрав более 70% голосов. «У Сергея Семеновича последний срок на Москве — и дальше либо преемник (это был бы лучший вариант, конечно), либо премьер, либо пенсия», — написала Собчак.
Ранее Собчак объявила, что продолжит попытки заниматься политикой. Она отметила, что в России стезя политика — достаточно сложный выбор, но телеведущая уверена, что когда-то придет к своей цели.
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