ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных коронавирусом в мире

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Екатеринбургский Метрополитен во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, эпидемия, общественный транспорт, оплата проезда, медицинская маска, защитная маска, метрополитен, метро, маска на лицо, covid-19, covid19, коронавирус
На данный момент зарегистрировано свыше 9 миллионов инфицированных Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На следующей неделе количество зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек. Такой прогноз сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы ожидаем, что на будущей неделе число случаев заболевания COVID-19 превысит 10 миллионов», — цитирует главу ВОЗ РИА «Новости». Он напомнил, что на данный момент зарегистрировано свыше 9 миллионов инфицированных и более 470 000 случаев смерти.

Гебрейесус призвал делать все возможное для борьбы с инфекцией. В первую очередь, по его мнению, следует обеспечить всех нуждающихся тяжелых больных кислородом.

Ранее ВОЗ предупредила о новой опасной стадии эпидемии коронавируса. Как отметил гендиректор организации, COVID-19 по-прежнему распространяется с большой скоростью и обладает высоким уровнем летальности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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