ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных коронавирусом в мире

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Ранее ВОЗ предупредила о новой опасной стадии эпидемии коронавируса . Как отметил гендиректор организации, COVID-19 по-прежнему распространяется с большой скоростью и обладает высоким уровнем летальности.

Гебрейесус призвал делать все возможное для борьбы с инфекцией. В первую очередь, по его мнению, следует обеспечить всех нуждающихся тяжелых больных кислородом.

«Мы ожидаем, что на будущей неделе число случаев заболевания COVID-19 превысит 10 миллионов», — цитирует главу ВОЗ РИА «Новости». Он напомнил, что на данный момент зарегистрировано свыше 9 миллионов инфицированных и более 470 000 случаев смерти.

На следующей неделе количество зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек. Такой прогноз сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

На данный момент зарегистрировано свыше 9 миллионов инфицированных Фото: Анна Майорова © URA.RU

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