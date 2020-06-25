СМИ: ФСБ предотвратила ЧП на параде Победы в Москве

В Москве сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьезное ЧП во время парада Победы. По их требованию из парадного расчета в резерв в последний момент был выведен солдат-срочник.
«Сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьёзный инцидент на Параде Победы», — пишет telegram-канал «112». По данным паблика, молодой человек, которого вывели из парадного расчета, начал кричать, что ненавидит сотрудников ФСБ. После этих слов он автоматом разбил стёкла машины ФСО. Сотрудники правоохранительных органов задержали солдата, против него возбудили уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Отметим, что факт ЧП во время парада на Красной площади подтвердил телеведущий Владимир Соловьев. Он опубликовал в своем telegram машину с разбитым стеклом и солдата, которого задержали. Подробности инцидента Соловьев анонсировал во время выпуска на YouTube -канале «Соловьёв LIVE».
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