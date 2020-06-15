Адвокат оправдал пьянство Ефремова в день ДТП

В день аварии актер потерял близкого друга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов в день ДТП употреблял алкогольные напитки, так как был в трауре из-за смерти близкого друга. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«У него умер близкий человек, это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен», — цитирует Пашаева телеканал 360.

Адвокат также опроверг информацию о наличии наркотиков в крови Ефремова, подчеркнув, что это откровенная ложь. Пашаев добавил, что Ефремов сейчас находится в разбитом состоянии, корит себя и настаивает на том, чтобы его посадили. Он отметил, что пытается связаться с потерпевшими, чтобы возместить ущерб и оплатить расходы на похороны, но «пока сталкивается с преградами».

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля на следующий день скончался в больнице. Против артиста возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест до 9 августа. Ранее Михаил Ефремов опубликовал извинение перед членами семьи Сергея Захарова. Он пообещал не пользоваться связями, чтобы смягчить себе наказание. Родные погибшего не приняли извинения артиста.

Коллега Ефремова Никита Джигурда считает, что артиста хотели «убрать» и подставили. Он обратил внимание на то, что в крови виновника ДТП помимо алкоголя и наркотиков было обнаружено сильнодействующее снотворное.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.