В Кургане перенесли конференцию «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Курганское региональное отделение партии «Единая Россия» перенесло проведение конференции по выдвижению кандидатов в депутаты облдумы. Изначально ее планировали на 27 июня, но сроки сдвинули на неделю. По официальной версии — причина в соблюдении сроков оповещения населения. Инсайдеры URA.RU заявляют, что дело в конфликте.

«Все в партии переругались из-за выдвижения кандидатов в Курганскую облдуму, кто пойдет по списку, кто одномандатником. Есть конфликт по 15 округу [Варгаши, Белозерское, Шатрово], где решают пойдет одномандатником Владимир Казаков или Артем Исламов», — пояснил инсайдер.

По его словам, внутрипартийный конфликт также возник по Кетовскому району. Партийцы решают — выдвигаться ли Сергею Лисовскому, который снова претендует на пост сенатора в Совете Федерации. «Областные власти на этом месте хотят видеть другого претендента, поэтому и противостоят выдвижению Лисовского», — считает инсайдер.

Артем Исламов в разговоре с URA.RU посоветовал обратиться за комментарием в отделение партии. До Владимира Казакова не удалось дозвониться. Сергей Лисовский на момент звонка был занят.

В курганской «Единой России» агентству пояснили, что ни о каком внутрипартийном конфликте не слышали. А перенос на 4 июля конференции по выдвижению кандидатов в депутаты — чисто технический вопрос.

«Идут кампании разных уровней. В целом ряде районов публикация решений представительных органов о назначении выборов проходит сегодня. Это связано с производством и технологией районных газеты. Поэтому региональную конференцию перенесли на неделю позже. Еще и не хотелось нам коллег заставлять собираться дважды особенно сейчас, когда коронавирус», — пояснил руководитель регионального исполкома «Единой России» Родион Вяткин.

В сентябре выборы состоятся во все районные думы региона, кроме города Кургана и Варгашинской думы.