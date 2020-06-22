В борьбе за кресло сенатора Сергей Лисовский готов изменить трудовое законодательство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский высказал мнение, что переход на четырехдневную рабочую неделю — дорога в каменный век. Правительство РФ полгода назад отказалось обсуждать идею, отложив ее принятие на неопределенный срок. Свою позицию по этому вопросу Лисовский в преддверии выборов в Курганскую облдуму, победа в которых позволит претендовать на пост сенатора, изложил на своей странице во «ВКонтакте».

«Если мы хотим, чтобы экономика у нас развивалась, мы никогда не перейдем на четырехдневную рабочую неделю. Мы знаем, что добавочная стоимость и производство товара напрямую связаны с количеством рабочего времени. Соответственно, если мы хотим увеличивать объемы производства, мы обязаны больше работать», — считает сенатор.

По его мнению, для того, чтобы обеспечить рост экономики, нужно «перестать „кошмарить“ предпринимателей». Бизнес обременен множеством обязательств, но не защищен. При этом обязан платить налоги, а убытки, понесенные в связи с реализацией законодательной идеи, никто не компенсирует. «Надо менять трудовое законодательство, и дать предпринимателям возможность принимать решения по увольнению сотрудников, по принятию на работу, по зарплате, и т. д.», — написал Лисовский.

В декабре 2019 года Правительство РФ отказалось обсуждать четырехдневную рабочую неделю. Вопрос по изменению рабочей недели не успели рассмотреть из-за высокой загруженности рабочих групп, поэтому он был отложен на неопределенный срок. Идею о четырехдневной рабочей неделе выдвинул летом 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом он отметил, что это не должно привести к снижению заработной платы.

Чуть ранее в преддверии выборов курганский сенатор начал борьбу с ГМО. Лисовский намерен бороться за место в облдуме Кургана по округу №17 (Кетовский район). Победа на выборах даст ему возможность сохранить за собой пост сенатора еще на один срок. Конкурентом Лисовского на этот пост называют промышленника Сергея Муратова, который заручился поддержкой московских лоббистов.