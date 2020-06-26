Нарколог разгромил идею Минздрава тестировать водителей

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Собеседник газеты предлагает общаться с водителями, проводить психологические тесты и клинические опросы, смотреть на то, как человек реагирует на вопросы об употреблении алкоголя. По мнению Исаева, беседы дадут больше информации об алкоголизме, нежели физические признаки.

«Синдромов и симптомов алкоголизма очень много. Часть из них не специфические, то есть могут как наблюдаться при алкоголизме, так и не наблюдаться. Речь идет, в частности, об изменении кожных покровов, настроения, потливости кожи, треморе рук», — цитирует Исаева газета «Известия». По его подсчетам, те, кто действительно склонен к алкоголизму или наркомании, составляют максимум 10%.

Исаев считает, что новый порядок медосвидетельствования недоработан, поскольку в документах не уточняется, по каким признакам нарколог должен выявлять признаки алкоголизма или наркомании. Более того, у молодых людей практически невозможно выявить алкоголизм, поскольку симптомы обычно выражены не явно. Это может привести к тому, что врач будет отправлять на дополнительный тест каждого второго водителя.

Ранее Минздрав РФ утвердил приказ, который сохраняет до 2021 года действующие правила медицинского освидетельствования водителей. С 1 января автолюбители и желающие получить права граждане по направлению нарколога будут сдавать анализы на хроническое потребление алкоголя. Предполагалось, что нововведения вступят в силу уже 1 июля.

Тестирование автолюбителей на алкоголь и наркотики при медосвидетельствовании не будет эффективным. Такое мнение в разговоре высказал президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Врач советует общаться с водителями, чтобы выявить у них алкоголизм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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