Нарколог разгромил идею Минздрава тестировать водителей

Тестирование автолюбителей на алкоголь и наркотики при медосвидетельствовании не будет эффективным. Такое мнение в разговоре высказал президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
Ранее Минздрав РФ утвердил приказ, который сохраняет до 2021 года действующие правила медицинского освидетельствования водителей. С 1 января автолюбители и желающие получить права граждане по направлению нарколога будут сдавать анализы на хроническое потребление алкоголя. Предполагалось, что нововведения вступят в силу уже 1 июля.
Исаев считает, что новый порядок медосвидетельствования недоработан, поскольку в документах не уточняется, по каким признакам нарколог должен выявлять признаки алкоголизма или наркомании. Более того, у молодых людей практически невозможно выявить алкоголизм, поскольку симптомы обычно выражены не явно. Это может привести к тому, что врач будет отправлять на дополнительный тест каждого второго водителя.
«Синдромов и симптомов алкоголизма очень много. Часть из них не специфические, то есть могут как наблюдаться при алкоголизме, так и не наблюдаться. Речь идет, в частности, об изменении кожных покровов, настроения, потливости кожи, треморе рук», — цитирует Исаева газета «Известия». По его подсчетам, те, кто действительно склонен к алкоголизму или наркомании, составляют максимум 10%.
Собеседник газеты предлагает общаться с водителями, проводить психологические тесты и клинические опросы, смотреть на то, как человек реагирует на вопросы об употреблении алкоголя. По мнению Исаева, беседы дадут больше информации об алкоголизме, нежели физические признаки.
Тестирование на алкоголь и наркотики Минздрав хотел ввести ещё в ноябре 2019 года, напоминает «Национальная служба новостей». На фоне этих новостей россияне стали штурмовать наркодиспансеры, чтобы не переплачивать за новые справки. Президент Владимир Путин назвал чушью такое повышение цен. Нововведения должны были вступит в силу 1 июля 2020 года, но их перенесли на 2021 год. Автоэксперт прогнозирует новые очереди водителей за медсправками.
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