27 июня 2020

Защита Серебренникова обжалует приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Басманного суда о вынесении решения о мере пресечения по уголовному делу Кириллу Серебренникову. Москва, серебренников кирилл
Защита режиссера Кирилла Серебренникова будет обжаловать приговор Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"

Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что будет обжаловать приговор Мещанского суда Москвы. Худрука «Гоголь-центра» приговорили к трем годам условного срока и штрафу в 800 тысяч рублей по делу «Седьмой студии».

«Мы будем подавать апелляцию», — цитирует Харитонова РБК. Адвокат подчеркнул, что для него оптимальным считается оправдательный приговор. Он добавил, что приговор будет обжалован, как только защита получит копию документа.

Режиссер Кирилл Серебренников и другие члены труппы «Седьмой студии» обвиняются в хищении 129 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа». Помимо Серебренникова по делу «Седьмой студии» проходят экс-продюсер проекта Алексей Малобродский, гендиректор «Гоголь-центра» Юрий Итин и сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум.

В ходе судебного заседания фигуранты дела были признаны виновными. Гособвинение попросило суд приговорить Серебренникова к 6 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. В итоге Итин получил три года условно и штраф в 200 тысяч рублей, Малобродский — два года условно и штраф в размере 300 тысяч. Также суд постановил Серебренникову, Итину и Малобородскому вернуть Минкульту 129 миллионов рублей. Апфельбаум, признанной виновной в халатности, назначили штраф в 100 тысяч рублей, однако из-за истечения срока давности сняли обязательство его выплачивать.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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