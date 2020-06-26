Защита Серебренникова обжалует приговор

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В ходе судебного заседания фигуранты дела были признаны виновными . Гособвинение попросило суд приговорить Серебренникова к 6 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. В итоге Итин получил три года условно и штраф в 200 тысяч рублей, Малобродский — два года условно и штраф в размере 300 тысяч. Также суд постановил Серебренникову, Итину и Малобородскому вернуть Минкульту 129 миллионов рублей . Апфельбаум, признанной виновной в халатности, назначили штраф в 100 тысяч рублей, однако из-за истечения срока давности сняли обязательство его выплачивать.

Режиссер Кирилл Серебренников и другие члены труппы «Седьмой студии» обвиняются в хищении 129 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа». Помимо Серебренникова по делу «Седьмой студии» проходят экс-продюсер проекта Алексей Малобродский, гендиректор «Гоголь-центра» Юрий Итин и сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум.

«Мы будем подавать апелляцию», — цитирует Харитонова РБК. Адвокат подчеркнул, что для него оптимальным считается оправдательный приговор. Он добавил, что приговор будет обжалован, как только защита получит копию документа.

Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что будет обжаловать приговор Мещанского суда Москвы. Худрука «Гоголь-центра» приговорили к трем годам условного срока и штрафу в 800 тысяч рублей по делу «Седьмой студии».

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