Защита Серебренникова обжалует приговор

Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что будет обжаловать приговор Мещанского суда Москвы. Худрука «Гоголь-центра» приговорили к трем годам условного срока и штрафу в 800 тысяч рублей по делу «Седьмой студии».
«Мы будем подавать апелляцию», — цитирует Харитонова РБК. Адвокат подчеркнул, что для него оптимальным считается оправдательный приговор. Он добавил, что приговор будет обжалован, как только защита получит копию документа.
Режиссер Кирилл Серебренников и другие члены труппы «Седьмой студии» обвиняются в хищении 129 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа». Помимо Серебренникова по делу «Седьмой студии» проходят экс-продюсер проекта Алексей Малобродский, гендиректор «Гоголь-центра» Юрий Итин и сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум.
В ходе судебного заседания фигуранты дела были признаны виновными. Гособвинение попросило суд приговорить Серебренникова к 6 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. В итоге Итин получил три года условно и штраф в 200 тысяч рублей, Малобродский — два года условно и штраф в размере 300 тысяч. Также суд постановил Серебренникову, Итину и Малобородскому вернуть Минкульту 129 миллионов рублей. Апфельбаум, признанной виновной в халатности, назначили штраф в 100 тысяч рублей, однако из-за истечения срока давности сняли обязательство его выплачивать.
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