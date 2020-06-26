Семья погибшего Захарова опровергла требования 100 млн с Ефремова

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Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии алкогольного опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Водитель машины погиб в больнице. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь. Также стало известно, что в ночь аварии Ефремов был в трауре из-за смерти друга . 25 июня у Ефремова случился сердечный приступ, передает RT .

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев заявлял, что родственники Сергея Захарова требовали взыскать с Ефремова 100-150 млн рублей в качестве компенсации. По словам юриста, в рамках уголовного дела они могут получить максимум миллион рублей. При этом Пашаев подчеркивает, что Ефремов постоянно изъявляет желание помочь семье погибшего, оплатив различные расходы. Пока у артиста есть сбережения, которые пойдут на оплату адвокатов и обеспечение малолетних детей. Но этих денег не хватит, если Ефремова посадят в тюрьму, поэтому он начал распродавать свое имущество, пишет « Ридус ».

По словам адвоката семьи погибшего, представитель Ефремова предлагал ему встретиться и тот согласился. «Но я сразу четко высказал позицию моих доверителей о том, что им не нужна компенсация, после чего он от встречи отказался», — подчеркнул Добровинский.

«Семья полностью опровергает заявления представителя Ефремова о сумме компенсации, называя его слова ложью и очередным оскорблением в их адрес», — цитирует ТАСС слова юриста. Добровинский подчеркнул, что вопрос компенсации не обсуждался — стороны ни разу не встречались.

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не требовали от артиста компенсацию в 100-150 млн рублей. Об этом сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.

Hодственники Захарова сразу отказалась от внесудебных компенсаций со стороны Михаила Ефремова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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