Семья погибшего Захарова опровергла требования 100 млн с Ефремова

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не требовали от артиста компенсацию в 100-150 млн рублей. Об этом сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.
«Семья полностью опровергает заявления представителя Ефремова о сумме компенсации, называя его слова ложью и очередным оскорблением в их адрес», — цитирует ТАСС слова юриста. Добровинский подчеркнул, что вопрос компенсации не обсуждался — стороны ни разу не встречались.
По словам адвоката семьи погибшего, представитель Ефремова предлагал ему встретиться и тот согласился. «Но я сразу четко высказал позицию моих доверителей о том, что им не нужна компенсация, после чего он от встречи отказался», — подчеркнул Добровинский.
Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев заявлял, что родственники Сергея Захарова требовали взыскать с Ефремова 100-150 млн рублей в качестве компенсации. По словам юриста, в рамках уголовного дела они могут получить максимум миллион рублей. При этом Пашаев подчеркивает, что Ефремов постоянно изъявляет желание помочь семье погибшего, оплатив различные расходы. Пока у артиста есть сбережения, которые пойдут на оплату адвокатов и обеспечение малолетних детей. Но этих денег не хватит, если Ефремова посадят в тюрьму, поэтому он начал распродавать свое имущество, пишет «Ридус».
Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии алкогольного опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Водитель машины погиб в больнице. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь. Также стало известно, что в ночь аварии Ефремов был в трауре из-за смерти друга. 25 июня у Ефремова случился сердечный приступ, передает RT.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.