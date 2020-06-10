Раскрыты условия домашнего ареста Михаила Ефремова

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URA.RU собрало высказывания звезд и политиков об смертельной аварии , которую устроил Михаил Ефремов. Кто-то выразил сочувствие, а кто-то жестко раскритиковал его.

Авария с участием артиста произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на Jeep протаранил автомобиль Lada, сообщает RT . Водитель отечественной машины погиб в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Супруга погибшего в ДТП водителя, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера, передает телеканал «360» . Артисту грозит до 12 лет колонии.

На домашнем аресте Ефремов пробудет до 9 августа. В случае нарушений условий меру пресечения могут изменить на заключение под стражу.

Таганский суд запретил артисту покидать свою квартиру, отправлять корреспонденцию, общаться с журналистами, а также пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Михаил Ефремов сможет разговаривать только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН. О каждом звонке актер должен сообщать органам следствия.

Как рассказал агентству «Москва» глава пресс-службы управления столичного ФСИН Сергей Цыганков, на артиста надели электронный браслет. С помощью этого устройства сотрудники ФСИН будут следить за всеми передвижениями Ефремова.

В Федеральной службе исполнения наказания рассказали об условиях домашнего ареста актера Михаила Ефремова. В понедельник вечером он устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

На домашнем аресте артист пробудет до 9 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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