26 июня 2020
25 июня 2020

В Тюменской области откроют детские лагеря, несмотря на COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Заправка электромобиля и разное. Тюмень, ребенок, детство, силуэт, отражение, берегите детей
Санаторно-оздоровительные лагеря откроются со 2 июля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пришкольные и загородные лагеря в Тюменской области откроются со 2 июля, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Первая смена в тюменских санаторно-оздоровительных детских лагерях стартует 2 июля. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием начнут свою работу с 6 июля», — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Послабления уже внесены в постановление областного правительства «О введении режима повышенной готовности». В региональном оперштабе напомнили, что ранее послабления коснулись работы библиотек и сузов, которые смогут принимать документы от абитуриентов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области резко ухудшилась COVID-обстановка во время июньских каникул: с 12 по 14 июня ежесуточное число зараженных коронавирусом выросло втрое. Из-за этого сдвинулись сроки третьего этапа снятия ограничений режима повышенной готовности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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