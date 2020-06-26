В Тюменской области откроют детские лагеря, несмотря на COVID-19

Санаторно-оздоровительные лагеря откроются со 2 июля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пришкольные и загородные лагеря в Тюменской области откроются со 2 июля, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Первая смена в тюменских санаторно-оздоровительных детских лагерях стартует 2 июля. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием начнут свою работу с 6 июля», — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Послабления уже внесены в постановление областного правительства «О введении режима повышенной готовности». В региональном оперштабе напомнили, что ранее послабления коснулись работы библиотек и сузов, которые смогут принимать документы от абитуриентов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области резко ухудшилась COVID-обстановка во время июньских каникул: с 12 по 14 июня ежесуточное число зараженных коронавирусом выросло втрое. Из-за этого сдвинулись сроки третьего этапа снятия ограничений режима повышенной готовности.