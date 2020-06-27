27 июня 2020

Лингвист прокомментировала ошибку в бюллетенях о Конституции. «Пропущено слово»

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Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Екатеринбург, голосование, бюллетень, общероссийское голосование, голосование за конституцию, голосование по поправкам в конституцию, изменения в конституцию
Ошибки в бюллетенях нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Ошибки в бюллетенях по поправкам к Конституции РФ нет, заявила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. По ее словам, люди должны сфокусировать внимание не на стилистике предоставленного документа для голосования, а на смысле.

Русецкая отметила, что в формулировке «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» с точки зрения русского языка все написано верно, но при этом использована сокращенная конструкция, пишет РИА «Новости». По словам лингвиста. полная версия должна была выглядеть следующим образом: «Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?» «Пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу. В естественной речи мы часто используем такие конструкции с пропусками, это облегчает понимание», — отметила специалист.

По мнению Русецкой, вопрос как в сокращенной, так и в полной формулировке имеет одинаковый смысл. «Вернемся к стилистике, когда решим, каким должно быть наше будущее», — предложила она.

Ранее пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову журналисты задали вопрос о том, знают ли в Кремле, что филологи указывают на ошибку в склонении в бюллетенях о голосовании, пишет «Национальная служба новостей». Представитель Кремля пообещал проконсультироваться по этому вопросу с профессорами русского языка РАН.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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