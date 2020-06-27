26 июня 2020
25 июня 2020

В Тюменской области скончался пациент с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, термометр, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, коронавирус, повышенная температура, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
За время пандемии в Тюменской области выздоровели 1720 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за сутки выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки 59 новых случаев заболевания», — уточняют в оперштабе. За сутки в регионе выздоровели 25 человек, скончался мужчина 63 лет. У него была двусторонняя вирусная пневмония и сопутствующие тяжелые хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Тюменской области выявлено 2886 случаев заражения. Умерли 17 пациентов с коронавирусом, а выздоровели — 1720.

С 25 июня в Тюменской области ослабили карантин: для жителей открыли ТРЦ (без разрешения работы кинотеатров и развлекательных зон) и фитнес-центры. Сразу после этого в регионе выросло количество подтвержденных случаев COVID-19.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...