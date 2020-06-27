В Тюменской области скончался пациент с коронавирусом

За время пандемии в Тюменской области выздоровели 1720 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за сутки выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки 59 новых случаев заболевания», — уточняют в оперштабе. За сутки в регионе выздоровели 25 человек, скончался мужчина 63 лет. У него была двусторонняя вирусная пневмония и сопутствующие тяжелые хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Тюменской области выявлено 2886 случаев заражения. Умерли 17 пациентов с коронавирусом, а выздоровели — 1720.

С 25 июня в Тюменской области ослабили карантин: для жителей открыли ТРЦ (без разрешения работы кинотеатров и развлекательных зон) и фитнес-центры. Сразу после этого в регионе выросло количество подтвержденных случаев COVID-19.