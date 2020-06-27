Появилось видео перехвата американских самолетов над Черным морем

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После приближения российского истребителя к самолетам ВВС США те изменили направление в противоположную от границ РФ сторону, сообщает « Национальная служба новостей ». Выполнив задание, истребитель вернулся на базу.

На представленной ведомством видеозаписи виден момент дозаправки в воздухе стратегического самолета-разведчика ВВС США RC-135 с помощью заправщика KC-135. Также на кадрах появляется патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.

«26 июня дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря и осуществлено их сопровождение российским истребителем», — говорится в сообщении Минобороны. Для перехвата и дальнейшего сопровождения с российской стороны в воздух был поднят истребитель СУ-30.

Российский истребитель перехватил два американских военных самолета, проводящих разведывательную операцию над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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