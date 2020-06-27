27 июня 2020

Появилось видео перехвата американских самолетов над Черным морем

© Служба новостей «URA.RU»
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
Российский истребитель заставил самолеты ВВС США повернуть в другую сторону Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский истребитель перехватил два американских военных самолета, проводящих разведывательную операцию над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«26 июня дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря и осуществлено их сопровождение российским истребителем», — говорится в сообщении Минобороны. Для перехвата и дальнейшего сопровождения с российской стороны в воздух был поднят истребитель СУ-30.

На представленной ведомством видеозаписи виден момент дозаправки в воздухе стратегического самолета-разведчика ВВС США RC-135 с помощью заправщика KC-135. Также на кадрах появляется патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.

После приближения российского истребителя к самолетам ВВС США те изменили направление в противоположную от границ РФ сторону, сообщает «Национальная служба новостей». Выполнив задание, истребитель вернулся на базу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
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