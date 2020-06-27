27 июня 2020

Пандемия коронавируса в России идет на спад

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время полной самоизоляции. Курган , медицинская маска, машет рукой, масочный режим, мужчина в маске
Больше всего заражений в Москве, Московской области и ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России на 27 июня выявлено 6 852 случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки выздоровели 9 200 человек, умерли 188. Больше всего заражений выявлено в Москве (750), на втором месте Московская область, где обнаружено 366 заболевших, на третьем — ХМАО (280).

В Свердловской области 216 новых случаев, в Челябинской области — 158, в ЯНАО — 147. В Тюменской области 59 зараженных, в Пермском крае — 55, в Курганской области — 21.

Днем ранее коронавирусом заразились 6 800 человек. Всего с начала пандемии выявлено 627 646 зараженных. 393 352 пациента выздоровели, умерли 8 969.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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