Пандемия коронавируса в России идет на спад

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Днем ранее коронавирусом заразились 6 800 человек . Всего с начала пандемии выявлено 627 646 зараженных. 393 352 пациента выздоровели, умерли 8 969.

В Свердловской области 216 новых случаев, в Челябинской области — 158, в ЯНАО — 147. В Тюменской области 59 зараженных, в Пермском крае — 55, в Курганской области — 21.

«За последние сутки в России выявлено 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки выздоровели 9 200 человек, умерли 188. Больше всего заражений выявлено в Москве (750), на втором месте Московская область, где обнаружено 366 заболевших, на третьем — ХМАО (280).

В России на 27 июня выявлено 6 852 случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заражений в Москве, Московской области и ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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