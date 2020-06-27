В Екатеринбурге пока что очень низкая явка Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

По итогам двух дней голосования по поправкам в Конституцию РФ явка в Свердловской области составила 14,11%. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией.

Пока что лучше остальных проголосовали жители Восточного и Северного управленческих округов (22,92% и 21,03% соответственно). К примеру, в Камышловском районе в плебисците уже поучаствовали 35% от всех избирателей, в Пышминском городском округе — 37,49%. В Пелыме явка превышает целевой показатель на 14,17% (34,17%), а в Волчанском городском округе — на 5,57% (25,57%).

Остальные округа — Западный, Горнозаводской, Южный — пока что отстают от целевых показателей. Там явка составила 17,21% (70 729 человек), 16,43% (71 978 избирателей) и 16,52% (82 102 голосующих) соответственно. Меньше всех избирателей оказалось в Березовском (4 534 человек или 7,75%), Полевском (5 352 жителей или 9,25%), Арамили (1 686 проголосовавших или 9,73%) и в Первоуральске (11 651 человек или 9,88%).

Екатеринбург пока что показывает очень низкую явку. Хотя во второй день на участки пришли больше горожан, чем в первый, пока что проголосовали только 9,03% от всех избирателей (98 561 человек). От целевых показателей столица Урала отстает почти на 11%. Такая же тенденция сохраняется и во втором по величине городе Свердловской области — Нижнем Тагиле: там приняли участие в голосовании 31 243 человека (11,60%).

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ идет с 25 июня по 1 июля. Ранее сообщалось, что федеральный центр ожидает от регионов явки в 62%. Для этого на участки каждый день должны приходить по 8-8,5% свердловчан. Если на выборах останется текущая динамика, явка на Среднем Урале составит 49%.