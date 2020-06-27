В Свердловской области на голосовании по Конституции выросла явка

Явка в регионе по итогам двух дней — 14% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Явка в Свердловской области на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ по итогам двух дней составила 14%, сообщил инсайдер URA.RU в резиденции губернатора. В сумме на участки пришли около 470 тысяч человек. Явка в Екатеринбурге составила 9%.

Явка во второй день голосования оказалась выше, чем в первый: в Свердловской области в целом на участки пришли 6,34% избирателей 25 июня и около 7,5% во второй день. «В Екатеринбурге — 4,04% в первый день и около 5% во второй день голосования», — уточнил источник агентства.

Федеральный центр поставил регионам задачу обеспечить явку на уровне 62%, говорит инсайдер. Для этого региону необходимо ежедневно демонстрировать явку на уровне 8,5-8%. В случае, если на выборах сохранится текущая динамика, по итогам семи дней голосования явка составит 49%.

Для того, чтобы минимизировать контакты избирателей, голосование будет идти 7 дней, с 25 июня по 1 июля. Отдать голос можно на участке, адрес которого указан на объявлениях у подъезда и содержится в базе ЦИК РФ, а также в палатках, которые будут размещаться во дворах домов. Для обеспечения безопасности избирателей вход и выход на участках производится через разные двери, каждому голосующему выдается маска и печатки, у него измеряют температуру. Все поверхности регулярно обрабатываются антисептическими средствами. По желанию до 17:00 1 июля можно вызвать представителей ТИК, чтобы проголосовать из дома.