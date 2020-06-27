27 июня 2020

У Софии Ротару из-за коронавируса появились проблемы с деньгами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэроэкспресс, клипарт. Москва, аэропорт, жара, лето, домодедово
Из-за карантина певица не может прилететь к своим российским поклонникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Народная артистка СССР София Ротару из-за эпидемии коронавируса потеряла уже 42 миллиона рублей. Об этом рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров.

После снятия карантина российские звезды шоу-бизнеса снова стали зарабатывать на корпоративах. Однако Ротару проживает на Украине, и из-за пандемии оказалась отрезана от рынка в России.

«Гонорар у Софии Михайловны солидный — от 100 тысяч евро за одно выступление на корпоративе. В месяц она обычно выходит на сцену два-три раза (за три месяца она зарабатывает примерно 42 миллиона рублей — прим. ред.)», — приводит «Собеседник» информацию, полученную от Лаврова.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал еще об одном источнике дохода украинской певицы на территории РФ. По словам Разина, у Софии Ротару есть собственная нефтяная скважина в ХМАО.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...