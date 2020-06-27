У Софии Ротару из-за коронавируса появились проблемы с деньгами

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Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал еще об одном источнике дохода украинской певицы на территории РФ. По словам Разина, у Софии Ротару есть собственная нефтяная скважина в ХМАО.

«Гонорар у Софии Михайловны солидный — от 100 тысяч евро за одно выступление на корпоративе. В месяц она обычно выходит на сцену два-три раза (за три месяца она зарабатывает примерно 42 миллиона рублей — прим. ред.)», — приводит «Собеседник» информацию, полученную от Лаврова.

После снятия карантина российские звезды шоу-бизнеса снова стали зарабатывать на корпоративах. Однако Ротару проживает на Украине, и из-за пандемии оказалась отрезана от рынка в России.

Народная артистка СССР София Ротару из-за эпидемии коронавируса потеряла уже 42 миллиона рублей. Об этом рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров.

Из-за карантина певица не может прилететь к своим российским поклонникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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