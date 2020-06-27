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Ранее Роспотребнадзор отменил обязательное требование предоставлять справку об отсутствии коронавируса при заселении в санатории. Теперь отдыхающим понадобится иметь на руках только две справки — курортную карту с выпиской из истории болезни и справку о санэпидокружении.

При этом организовывать питание Роспотребнадзор рекомендует по правилам, действующим для кафе и ресторанов. В частности, расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра, а за столом должно быть по одному человеку.

«При поселении отдыхающих целесообразно помещение одного-двух человек в номер за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи», — сообщается в документе ведомства. При этом в закрытом помещении отдыхающие должны быть в масках. Групповые занятия разрешены с соблюдением социальной дистанции.

В санаториях смогут размещать двух незнакомых людей в один номер. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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