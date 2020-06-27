27 июня 2020

Врач из Крыма раскрыл, как не заразиться коронавирусом на пляже. Советы

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на городском пляже «Восход» (путинский), на озере Смолино, во время эпидемии коронавируса. Челябинск, отдых, берег, жара, озеро, лето, пляж, озеро смолино
На общественном пляже возрастает риск заражения вирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Общественный пляж является местом повышенной опасности, на нем возрастает риск заражения коронавирусом. Об этом заявил крымский врач Антон Эльстер.

«Носить маску на пляже трудно, и Роспотребнадзор, кстати, этого не требует, но дистанцию хотя бы в полтора-два метра надо соблюдать», — приводит «Парламентская газета» слова врача. Соблюдение дистанции, добавил он, обязательно и для шезлонгов и топчанов.

Эльстер заявил, что морская вода также является переносчиком коронавируса. По его словам, в случае попадания в организм воды, в которую чихнул или плюнул зараженный вирусом, есть риск заразиться самому. Помимо этого врач напомнил о необходимости использования маски, а также частого мытья рук.

Ранее врач высшей категории Лариса Алексеева в беседе с агентством Nation News рассказала, чем опасно злоупотребление пляжным загаром. По ее словам, отсутствие защитного крема от солнца и головного убора могут привести к печальным последствиям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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