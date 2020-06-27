Общественный пляж является местом повышенной опасности, на нем возрастает риск заражения коронавирусом. Об этом заявил крымский врач Антон Эльстер.
«Носить маску на пляже трудно, и Роспотребнадзор, кстати, этого не требует, но дистанцию хотя бы в полтора-два метра надо соблюдать», — приводит «Парламентская газета» слова врача. Соблюдение дистанции, добавил он, обязательно и для шезлонгов и топчанов.
Эльстер заявил, что морская вода также является переносчиком коронавируса. По его словам, в случае попадания в организм воды, в которую чихнул или плюнул зараженный вирусом, есть риск заразиться самому. Помимо этого врач напомнил о необходимости использования маски, а также частого мытья рук.
Ранее врач высшей категории Лариса Алексеева в беседе с агентством Nation News рассказала, чем опасно злоупотребление пляжным загаром. По ее словам, отсутствие защитного крема от солнца и головного убора могут привести к печальным последствиям.
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