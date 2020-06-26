Кто патронирует схиигумена Сергия: политики, миллионеры, отцы РПЦ

Среди почитателей отца Сергия много влиятельных VIP Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

В Екатеринбурге начался церковный суд над схиигуменом Сергием. Монах, выступающий против РПЦ и российских властей, внес раскол в Церковь, но не боится ответственности (в том числе мирской) из-за поддержки влиятельной паствы, уверены источники URA.RU. Среди них — политики, миллионеры, спортивные звезды, поп-дивы и уральский криминалитет. У отца Сергия есть влиятельный церковный покровитель с горы Афон, схиигумена связывают также с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Церковный суд Екатеринбургской епархии собрался 26 июня, чтобы рассмотреть дело схиигумена Сергия (Романова), выступавшего вопреки указаниям митрополита с проповедями против ограничений по коронавирусу и резкой критикой официальной церкви и российских властей. Эксперты прогнозировали, что, скорее всего, его лишат сана священника.

Сейчас же, по информации URA.RU от лиц в среде духовенства, обсуждается более мягкий вариант: Сергия лишат схимы (высшей монашеской степени) — за нарушение обетов схимонаха, который должен отрешаться от мира, а не выступать публично.

Отец Сергий заявлял, что на публичные выступления его благословили афонские старцы. Возможно, это был отец Рафаил (Берестов) — противник ИНН Скриншот: с канала Монах Салафиил Филипьев инок Всеволод в YouTube

Источники агентства считают, что смягчение наказания отца, который публично обвинял руководство РПЦ в предательстве веры, связано с его высокими покровителями. Еще после первых видео со старцем, попавших в интернет (например, с обрядом изгнания бесов), многие обратили внимание, что схиигумен Сергий читает свои проповеди и тексты обращений по бумажке. Те, кто общался с ним лично, знают, что старец действительно не очень умеет ораторствовать. Его харизма проявляется при личном контакте (то самое умение «видеть человека насквозь», мгновенно расположить к себе собеседника, образ «батюшки строгого, но доброго», о чем любят рассказывать его приверженцы).

Однако многие уверены: он повторяет не свои мысли — им управляют: якобы схиигумен — фигура, через которую действует ортодоксальное крыло РПЦ, добивающееся раскола церкви. Сам отец Сергий в комментариях журналистам, побывавшим недавно в монастыре, заявлял, что на публичные выступления его благословили греческие святогорцы — старцы со Святой горы Афон. По некоторой информации, такое благословение отцу Сергию мог дать старец Рафаил (Берестов) — русский монах, доживающий век на Афоне (ему сейчас почти 90 лет).

Батюшка Рафаил тоже, как и отец Сергий — ярый противник «цифрового рабства»: известен своим неприятием ИНН, российского паспорта, СНИЛС, медицинского полиса и штрих-кодов: он видит в этом печать сатаны.

Также этот старец не раз выступал с резкой критикой в адрес официальной РПЦ, а в 2016, после приезда на Афон президента Путина и патриарха Кирилла заявлял, что патриарх является «предателем Христа, предателем Святой церкви и всех нас, православных христиан».

Наталья Поклонская — самая известная из духовных чад отца Сергия среди российских VIP Фото: «Первый Международный Позитивный Канал» в YouTube

По словам екатеринбургского православного активиста Сергей Алиева, считающего себя духовным чадом отцам Сергия (правда, тот от него отрекся и называет теперь Алиева провокатором), отец Сергий связан со старцем Рафаилом через их общего духовника — архимандрита Кирилла Павлова (умер в 2017 году). «Отец Рафаил — он ведь из Троице-Сергиевой Лавры. Перед тем, как уехать на Афон, он жил в Абхазии, в горах отшельником, а уже потом отец Кирилл благословил его на Афон. Они (отец Сергий и отец Рафаил) наверняка виделись. Я думаю, что все лаврские старцы знакомы друг с другом», — говорит Алиев.

Не менее интересна и версия о поддержке отца Сергия со стороны высокопоставленных политиков в Москве, позволяющей ему не бояться екатеринбургских судов (как мирского, так и церковного). Публично известно лишь об одной такой персоне — экс-депутате Госдумы Наталье Поклонской, которая несколько лет ездила к отцу Сергию (и даже венчалась в его монастыре). Рассказывают, что таких же почитателей старца немало среди федеральных VIP, не афиширующих это.

В свердловской политтусовке обсуждают связь отца Сергия с Владиславом Сурковым Фото: Александр Мамаев

В свердловской политтусовке обсуждается, что когда-то отец Сергий встречался и с одним из руководителей России, а человеком, который мог организовать такую встречу, называют Владислава Суркова — экс-помощника президента РФ. Каких-либо подтверждений этому нет, однако Сурков и отец Сергий Романов заочно связаны через Союз добровольцев Донбасса — движение, которого патронировал Сурков. Среди добровольцев СДД немало уральских казаков, в том числе тех, кто почитает старца Сергия и считает себя его духовными чадами (неудивительно, что недавно они встали на защиту монастыря). Получить комментарий помощников Суркова на эту тему к моменту публикации не удалось.

Наконец немаловажным является и финансовый аспект. Бухгалтерия РПЦ всего остается тайной за семью печатями, однако общеизвестно, что в церкви существуют восходящие финансовые потоки, когда приходы и монастыри обеспечивают финансовую устойчивость руководящих органов РПЦ (епархиальных управлений).

По признанию одного из екатеринбургских священников, до 50% бюджета епархии давал как раз созданный отцом Сергием Среднеуральский женский монастырь — крупнейшая и самая богатая обитель на Среднем Урале.

«Так что, еще неизвестно, кто кого снесет: или митрополит — отца Сергия, или отец Сергий — митрополита», — говорит священнослужитель.

Насколько решительна позиция РПЦ относительно монаха-раскольника, станет известно уже 26 июня: екатеринбургская епархия разослала в адрес СМИ объявление о том, что по результатам рассмотрения дела отца в церковном суде его представители дадут брифинг. Кроме того, как сообщало ранее URA.RU, 7 июля в мировом суде Верхней Пышмы состоится рассмотрение административного дела на отца Сергия — за отрицание коронавируса его обвиняют по части 9 статьи 13.15 КоАП (так называемому «закону о фейках») схимонаху грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Насколько известно URA.RU, для защиты своих интересов отец Сергий нанял сильную команду адвокатов, которая сейчас разрабатывает линию защиты.

Также в перспективе старца ожидает еще одно административное преследование — на основе материалов Центра «Э» — управления по борьбе с экстремизмом свердловского ГУ МВД, которое, по заявлению 17-летнего жителя Екатеринбурга Михаила Томаткина, проведя экспертизы выступлений отца Сергия, выявило в них признаки экстремизма. Данные материалы еще в начале июня были переданы в прокуратуру (возбуждение административных дел об экстремизме — ее подведомственность). Однако, как сообщил URA.RU официальный представитель свердловской областной прокуратуры, никакой информации о судьбе этих материалов пока нет.