Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов сцепился с фотографами екатеринбургских СМИ, приехавшими к Среднеуральскому женскому монастырю, где была избита Ксения Собчак и ее съемочная группа. Причиной стало нежелание Соколова, чтобы его фотографировали.
«Я не даю разрешения меня снимать», — заявил Соколов фотографам. На резонный вопрос «Почему?» Соколов ответил: «Потому что я — человек». Доводы журналистов, о том, что они находятся в общественном месте (на обочине дороги) и о том, что монастырь стал местом происшествия, Соколов не понял. «Я — человек, и у меня есть права: какие еще законы о СМИ?»
Как сообщил URA.RU один из свидетелей перепалки, в какой-то момент Соколов навис над одним из екатеринбургских фотографов, так, что ему пришлось отступить — дело едва не дошло до драки.
Как сообщало ранее URA.RU, в Среднеуральский женский монастырь, которым руководит опальный схиигумен Сергий (Романов) сегодня приехала Ксения Собчак со съемочной группой, чтобы пообщаться с отцом Сергием, а также проверить информацию о насилии (физических наказаниях), которым подвергались подростки, жившие в монастыре.
Монахини и охрана обители запрещали Собчак и ее операторам вести съемки и пытались выдворить за территорию, и в какой-то момент началась потасовка: завканцелярией монастыря матушка Татьяна схватила Собчак за руки, в это же время охранники обители повалили на землю одного из операторов и отняли камеру. В случившемся сейчас разбирается полиция.
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