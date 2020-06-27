27 июня 2020
26 июня 2020

«Уральский пельмень» сцепился с фотографами после ЧП с Собчак. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь, где было совершенно нападение на на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак. Свердловская область
Дмитрий Соколов приехали на «разборки» к монастырю и категорически запрещал себя снимать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов сцепился с фотографами екатеринбургских СМИ, приехавшими к Среднеуральскому женскому монастырю, где была избита Ксения Собчак и ее съемочная группа. Причиной стало нежелание Соколова, чтобы его фотографировали.

«Я не даю разрешения меня снимать», — заявил Соколов фотографам. На резонный вопрос «Почему?» Соколов ответил: «Потому что я — человек». Доводы журналистов, о том, что они находятся в общественном месте (на обочине дороги) и о том, что монастырь стал местом происшествия, Соколов не понял. «Я — человек, и у меня есть права: какие еще законы о СМИ?»

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Как сообщил URA.RU один из свидетелей перепалки, в какой-то момент Соколов навис над одним из екатеринбургских фотографов, так, что ему пришлось отступить — дело едва не дошло до драки.

Как сообщало ранее URA.RU, в Среднеуральский женский монастырь, которым руководит опальный схиигумен Сергий (Романов) сегодня приехала Ксения Собчак со съемочной группой, чтобы пообщаться с отцом Сергием, а также проверить информацию о насилии (физических наказаниях), которым подвергались подростки, жившие в монастыре.

Монахини и охрана обители запрещали Собчак и ее операторам вести съемки и пытались выдворить за территорию, и в какой-то момент началась потасовка: завканцелярией монастыря матушка Татьяна схватила Собчак за руки, в это же время охранники обители повалили на землю одного из операторов и отняли камеру. В случившемся сейчас разбирается полиция.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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