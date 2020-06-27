Появилось полное видео конфликта Собчак в свердловском монастыре

Журналист Ксения Собчак опубликовала полное видео, как на нее и съемочную группу напали на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, куда они приехали снимать фильм о насилии над детьми. Ролик появился в telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».
На кадрах видно, как монахиня преграждает путь журналистки, куда бы та не пошла. Затем мельком видно, что у оператора съемочной группы отбирают камеру. Кроме того, на видео запечатлено, как бьют бывшего послушника монастыря Филиппа, который приехал вместе с Собчак и, по заявлению журналистки в Telegram, сам подвергался телесным наказаниям.
Помимо этого, другая бывшая послушница Кристина показывает на одну из монахинь и обвиняет ее в том, что та ставила детей на горох и порола. Однако на видео попал и момент, где служители говорят, что Собчак вместе со съемочной группой перелезли через забор, чтобы попасть на территорию монастыря.
Также заснят момент, когда журналистка падает на землю. «Пошли на выход», — говорила монахиня, пытаясь схватить Собчак за руки и одежду. Журналистка пятилась назад и, споткнувшись о бордюр, упала на землю.
Ранее Ксения Собчак призналась, что приехала в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними за его стенами. Журналистка и бывший духовник монастыря схиигумен Сергий обвинили друг друга в провокациях.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.