Появилось полное видео конфликта Собчак в свердловском монастыре

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Ранее Ксения Собчак призналась , что приехала в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними за его стенами. Журналистка и бывший духовник монастыря схиигумен Сергий обвинили друг друга в провокациях.

Также заснят момент, когда журналистка падает на землю. «Пошли на выход», — говорила монахиня, пытаясь схватить Собчак за руки и одежду. Журналистка пятилась назад и, споткнувшись о бордюр, упала на землю.

Помимо этого, другая бывшая послушница Кристина показывает на одну из монахинь и обвиняет ее в том, что та ставила детей на горох и порола. Однако на видео попал и момент, где служители говорят, что Собчак вместе со съемочной группой перелезли через забор, чтобы попасть на территорию монастыря.

На кадрах видно, как монахиня преграждает путь журналистки, куда бы та не пошла. Затем мельком видно, что у оператора съемочной группы отбирают камеру. Кроме того, на видео запечатлено, как бьют бывшего послушника монастыря Филиппа, который приехал вместе с Собчак и, по заявлению журналистки в Telegram, сам подвергался телесным наказаниям.

Журналист Ксения Собчак опубликовала полное видео, как на нее и съемочную группу напали на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, куда они приехали снимать фильм о насилии над детьми. Ролик появился в telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».

На видео попал момент падения Ксении Собчак на землю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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