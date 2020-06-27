27 июня 2020

Появилось полное видео конфликта Собчак в свердловском монастыре

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь, где было совершенно нападение на на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак. Свердловская область, собчак ксения
На видео попал момент падения Ксении Собчак на землю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Журналист Ксения Собчак опубликовала полное видео, как на нее и съемочную группу напали на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, куда они приехали снимать фильм о насилии над детьми. Ролик появился в telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».

На кадрах видно, как монахиня преграждает путь журналистки, куда бы та не пошла. Затем мельком видно, что у оператора съемочной группы отбирают камеру. Кроме того, на видео запечатлено, как бьют бывшего послушника монастыря Филиппа, который приехал вместе с Собчак и, по заявлению журналистки в Telegram, сам подвергался телесным наказаниям.

Помимо этого, другая бывшая послушница Кристина показывает на одну из монахинь и обвиняет ее в том, что та ставила детей на горох и порола. Однако на видео попал и момент, где служители говорят, что Собчак вместе со съемочной группой перелезли через забор, чтобы попасть на территорию монастыря.

Также заснят момент, когда журналистка падает на землю. «Пошли на выход», — говорила монахиня, пытаясь схватить Собчак за руки и одежду. Журналистка пятилась назад и, споткнувшись о бордюр, упала на землю.

Ранее Ксения Собчак призналась, что приехала в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними за его стенами. Журналистка и бывший духовник монастыря схиигумен Сергий обвинили друг друга в провокациях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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