Силовики разбираются в конфликте в обители опального схиигумена Фото: Александр Лукманов © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Ксения Собчак, заявившая о том, что ее и ее съемочную бригаду избили в Среднеуральском женском монастыре, находящемся под властью опального схиигумена Сергия, и его сторонник устроили громкие разборки возле полицейских машин, которые приехали к монастырю. Собчак и сподвижник отца Сергия Всеволод Могучев обвинили друг друга в провокациях.

«Вы будете устраивать здесь театр, а я вам его срываю, — заявил Могучев Собчак в присутствии собравшихся журналистов. — Отец Сергий же Вам сказал, что с Вами не хотят общаться — почему вы прорываетесь?». Также Всеволод заявил, что бригада Ксении Собчак помешала церковной службе.

Ксения Собчак, напомним, сообщила в соцсетях, что в монастыре «Спорительная хлебов» опального отца Сергия (Романова) на ее и ее съемочную бригада напали «здоровенные бугаи», разбили камеру, саму ее толкнули на землю и держали, пока били члена ее команды. В настоящий момент Собчак находится в полицейской машине — дает показания.

«Периодически к ней подходит Могучев и говорит: »«Ксения, выйди — извинись за провокацию»». — передает с места событий корреспондент URA.RU. По словам Могучева, монастырь «кормит десятки тысяч людей, а Собчак ради хайпа ставит их жизни под удар».

Ранее URA.RU рассказало, для чего Ксения Собчак приехала в монастырь — проверить рассказ девушки Христины, которая, живя там в подростковом возрасте, подвергалась насилию. «Я отнеслась к этому со скепсисом, потому что люди, испытав травму, склонны преувеличивать. Но то, что произошло сегодня здесь… Знаете, я была в Северной Корее — мне не было так страшно», — сказала Собчак.

Собчак и девушка Христина, рассказавшая, что подвергалась насилию, когда жила подростком в монастыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стороны обвиняют друг друга в провокациях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU