Пригожин обратился к Фадееву, который похудел на 100 кг

Пригожин в восторге от нового образа своего коллеги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пример российского композитора Максима Фадеева, который смог похудеть почти на 100 кг, смотивировал его коллегу Иосифа Пригожина. Артист в своем Instagram опубликовал обращение к продюсеру, отметив, что тоже решил сбросить лишние кило.

«Макс, привет! Ты меня, конечно, сегодня с утра смотивировал. Я встал на дорожку. Давно не стоял, месяц, наверное, точно. Вот уже три километра прошел», — признался Пригожин. Он отметил, что за последнее время сильно поправился, и теперь вес надо срочно сбрасывать.

Ранее Фадеев поделился результатами пройденного курса похудения. Многие знаменитости остались в восторге от нового образа композитора. Музыкант пообещал подписчикам поделиться своей методикой, благодаря которой он сбросил сто килограммов.

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