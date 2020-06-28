Пригожин обратился к Фадееву, который похудел на 100 кг

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, пригожин иосиф, певица валерия
Пригожин в восторге от нового образа своего коллеги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пример российского композитора Максима Фадеева, который смог похудеть почти на 100 кг, смотивировал его коллегу Иосифа Пригожина. Артист в своем Instagram опубликовал обращение к продюсеру, отметив, что тоже решил сбросить лишние кило.

«Макс, привет! Ты меня, конечно, сегодня с утра смотивировал. Я встал на дорожку. Давно не стоял, месяц, наверное, точно. Вот уже три километра прошел», — признался Пригожин. Он отметил, что за последнее время сильно поправился, и теперь вес надо срочно сбрасывать.

Ранее Фадеев поделился результатами пройденного курса похудения. Многие знаменитости остались в восторге от нового образа композитора. Музыкант пообещал подписчикам поделиться своей методикой, благодаря которой он сбросил сто килограммов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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