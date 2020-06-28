Космонавт призвал туристов посмотреть на Землю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Космические туристы в открытом космосе могут принять участие в экспериментах, а также увидеть Землю с ракурса, который доступен только для космонавтов. Об этом рассказал Герой России, космонавт Павел Виноградов.

«Когда вы имеете возможность не через иллюминатор, а своими глазами увидеть нашу Землю от Кавказа до Саян и дальше, вы вряд ли где-то еще такое сможете сделать. Это другие ощущения, здесь все другое», цитирует Виноградова «Московский комсомолец».

По словам покорителя космоса, только в открытом пространстве, выйдя из Международной космической станции (МКС), можно почувствовать настоящий адреналин.

Виноградов рассказал, что туристы смогут фотографироваться и провести ряд интересных экспериментов. При этом Виноградов подчеркнул, что оказаться в полной невесомости туристу в открытом космосе никто не позволит, все обязаны прицепляться к борту МКС двумя тросами. В частности, космическим туристам никто не вручит «реактивные ранцы», которые тестируют сейчас на орбите.

Общая продолжительность выхода в космос для туриста, по мнению Виноградова, может составить 3-5 часов. В 2023 году по договорённости РКК «Энергия» и Space Adventures, в полет будут отправлены двое туристов на корабле «Союз».

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