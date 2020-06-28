По итогам трех дней явка в регионе составила 21% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Свердловской области явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию за три дня составила 21%, сообщил источник URA.RU в окружении свердловского губернатора. Всего проголосовали 691 949 человек. За сутки явка выросла на 7% — по итогам двух дней показатель составлял 14,11%.

В лидерах по явке — Пышминская районная ТИК (48%) и Камышловская районная ТИК (47%), которые ранее также демонстрировали высокие показатели. Явку в 46% зафиксировали Свободненская и Пелымская поселковые ТИК, в Североуральской городской ТИК явка составила 43%.

Стабильно низкие показатели в Екатеринбурге: Ленинская районная ТИК отчиталась о явке в 16%, Октябрьская — 14%. Верх-Исетская, Железнодорожная, Чкаловская районные комиссии зафиксировали явку в 13%, Орджоникидзевская — 12%.

Невысокие показатели по явке и во втором по размерам городе региона, Нижнем Тагиле. В Дзержинской и Ленинской ТИК 18%, Тагилстроевской — 14%.

Федеральный центр поставил регионам задачу обеспечить явку на уровне 62%, сообщало ранее URA.RU. Для этого региону необходимо ежедневно демонстрировать явку на уровне 8,5-8%. В случае, если на выборах сохранится текущая динамика, по итогам семи дней голосования явка составит 49%.

Чтобы минимизировать контакты избирателей, голосование, в ходе которого избиратели могут одобрить или отклонить поправки в Конституцию, будет идти семь дней — с 25 июня по 1 июля. Отдать голос можно на стационарном избирательном участке (адреса можно посмотреть на сайте ЦИК РФ), а также в палатках, которые будут размещаться во дворах домов. Для обеспечения безопасности избирателей вход и выход на участки производится через разные двери, каждому голосующему выдается маска и печатки, у него измеряют температуру. Все поверхности регулярно обрабатываются антисептическими средствами. По желанию до 17:00 1 июля можно вызвать представителей ТИК, чтобы проголосовать из дома.