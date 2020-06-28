На крупнейшем мусорном полигоне под Курганом пожар

На Шуховском полигоне под Курганом горел мусор на территории 2 га Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Шуховском полигоне ТБО под Курганом произошел крупный пожар. Спасатели всю ночь тушили два гектара загоревшегося мусора. Об этом URA.RU сообщили источники, информацию подтвердили в МЧС России по Курганской области.

«Шуховский полигон горит, как газовое месторождение. Зарево вчера вечером было видно из города — с микрорайона Рябково и из села Введенское», — рассказали инсайдеры.

Жители из соседнего с полигоном садоводства «Лесная дача» также заметили пожар. «Когда увидели, что полыхает, сразу забрали детей и уехали в город. Оставаться было страшно. Если бы огонь перекинулся на лес, то мы могли бы не успеть спастись», — поделился дачник.

В пресс-службе областного МЧС URA.RU прокомментировали, что сообщение о пожаре на полигоне поступило в дежурную часть 27 июня в 20:30. «Площадь пожара 2 га. Горели твердые бытовые отходы. В ликвидации пожара была задействована группировка сил и средств в составе 35 человек и 21 единиц техники, в том числе от МЧС России — 19 человек и 6 единиц техники», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Пожарные локализовали возгорание в 22:30. Ликвидация открытого горения — в 7:50. «В настоящее время осуществляется проливка, работа пожарно-спасательных подразделений продолжается», — подчеркнули в областном МЧС.

По данным инсайдеров из сферы захоронения мусорных отходов, постоянное горение на полигоне связано с тем, что не соблюдается технология утилизации. «Мусор должен посыпаться в необходимом количестве песком, но это не делается. На полигоне есть тление участков с 2016 года. Это постоянное выделение вредных веществ. В прошлом году дым с горящего полигона дошел до Кургана. Все вдыхали этот воздух. Руководство полигона оштрафовали, и на этом все затихло, но проблема серьезная. Это пороховая бочка», — уверен инсайдер. При этом источник заверил, что средств у полигона предостаточно. В день он принимает 200-250 тонн мусора. С тонны полигон берет 325 рублей.

Ранее URA.RU писало, что крупнейший полигон тлеет из-за недостатка финансирования. По версии источников, власти не согласовали полигону тариф на утилизацию мусора, который бы позволял работать должным образом. У полигона не хватает средств на нормальную работу.