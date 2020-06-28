Пермский край готов к снятию карантина

В Прикамье не осталось ни одного препятствия для смягчения ограничений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за последние сутки зарегистрировано 52 случая коронавируса. Теперь в регионе не осталось препятствий для смягчения карантина: коэффициент распространения COVID-19 составил 0,79%, а доля свободных коек — 52%, говорится в сообщении оперштаба по Прикамью.

«Выявлено 52 новых случая заражения COVID-19: 36 человек проходят лечение в больницах, 16 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Всего подтвержден 3581 случай», — поясняют в оперштабе. Также за последние сутки выздоровели 38 человек (в общей сумме 2430), скончавшихся нет (за все время наблюдения — 120 пациентов).

Число заражений в регионе снижается с 24 июня, когда было зафиксировано 89 случаев. Следующий день дал 61 положительный диагноз. 26 июня зафиксировано 58 зараженных, днем позже — 55.